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تمريض جامعة قناة السويس يقدم برنامج لرعاية كبار السن ‎

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تمريض جامعة قناة السويس يقدم برنامج لرعاية كبار السن ‎ تمريض جامعة قناة السويس يقدم برنامج لرعاية كبار السن ‎

أعلنت كلية التمريض بجامعة قناة السويس عن بداية تفعيل برنامجًا تدريبًا لمقدمى الرعاية للمرضى كبار السن تحت مسمى برنامج إعداد مقدمى الرعاية لكبار السن .

قالت  الاستاذة الدكتورة سميه السيد ابو عبده عميدة كلية التمريض :” ان البرنامج ياتى برعاية ودعم من الاستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والاستاذ الدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ” .

وقالت :” ان البرنامج يهدف الى إعطاء وتحسين المعلومات واكتساب المهارات العملية لرفع مستوى الرعاية التى تقدم للمرضى كبار السن “.

واكدت د سمية السيد انه من خلال البرنامج سيتم التعرف على العديد من مهارات العناية بكبار السن بالطرق العلمية ومنها على سبيل المثال مساعدة كبار السن المرضى على الحركة والوقوف والمشى وأسباب قرح الفراش والاجراءات السليمة للوقاية منها والعناية بالجلد وحمام المريض بالسرير ،، حمام كامل وحمام جزيئى ،، والطريقة الصحيحة لتحريك كبير السن المريض بالسرير والعناية بالقسطرة البولية “.

واضافت الدكتورة سمية ان حضور هذه الدورة متاح بدون اشتراط سن معين وان الدورة تتم فى ٥ ايام فى الأسبوع الواحد من الاحد وحتى الخميس من العاشرة صباحا وحتى الثانية عصرا ولمدة ثلاث أسابيع .

وعن المدربين قالت الاستاذة الدكتورة سمية ابو عبده عميدة كلية التمريض ان المدربين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كلية التمريض وتعقد بمدرجات ومعمل المهارات بكلية التمريض والمحاضرات تشمل جانب نظرى عن العناية التى تقدم للمرضى كبار السن ومحاضرات تدريب عملى خاصة عملية خاصة باداء المهارات الرعاية التى تقدم لهولاء المرضى وتطبيق عملى بمعمل المهارات .

اما الدكتورة فريدة كامل المدرس بكلية التمريض فقالت ان هذا البرنامج يوفر فرص عمل متميزة للشباب من الجنسين وأهالى المرضى ورعاية المسن بالمنزل

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