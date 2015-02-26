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مسئول بالخزانة الأمريكية يؤكد لأمير قطر “الأهمية القصوى” لمحاربة تمويل الإرهاب

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مسئول بالخزانة الأمريكية يؤكد لأمير قطر “الأهمية القصوى” لمحاربة تمويل الإرهاب مسئول بالخزانة الأمريكية يؤكد لأمير قطر “الأهمية القصوى” لمحاربة تمويل الإرهاب

اجتمع وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو مع أمير قطر، وأكد على أهمية محاربة “تمويل الإرهاب” وسط شكوك بأن أموالا ذهبت من أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلى متطرفين يرتكبون أعمال عنف في المنطقة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن ليو “أكد الأهمية القصوى لمحاربة تمويل الإرهاب.. وعبر عن أمله في أن تتمكن الدولتان في الشهور القادمة من العمل معا لاتخاذ إجراء فعال ودائم لوقف أنشطة ممولي الإرهاب.”

وكان أمير قطر قد اجتمع في السابق مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وقال إنه ملتزم بمحاربة تنظيم داعش، وقطر جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الذي يحارب التنظيم المتطرف.
> رويترز

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