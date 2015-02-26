خطوات التنظيف الصحى بعد انتهاء الدورة الشهرية

أهمية النظافة بعد الدورة الشهرية

>

خطوات التنظيف السليم بعد الدورة الشهرية

>

بعد انقضاء أيام الدورة الشهرية التى تتراوح أيامها بين اليومين إلى الـ7 أيام، لابد أن تحرص كل سيدة وفتاة على التطهر السليم، ومراعاة خطوات النظافة الشخصية بدقة حتى لا تتعرض لمشكلات جلدية أو عدوى فيما بعد.>ترجع أهمية النظافة الجيدة بعد انقضاء أيام الدورة الشهرية حسبما توضحها الدكتورة دعاء على أخصائية الجلدية إلى التخلص من كل البكتيريا والفطريات العالقة التى خرجت مع سموم الجسم متمثلة فى دم الدورة، وهنا، يظل بعضها عالقًا على الجهاز التناسلى الجارجى للمرأة ويحتاج إلى تنظيف عميق وسليم حتى لا تتعرض للإصابة بأمراض جلدية كالحساسية و الالتهابات المتكررة الفطرية، و الحكة، أو القرح، أو قمل العانة.>بعد انقضاء الدورة الشهرية على المرأة أن تهتم بالاغتسال الكلى للجسم،وكل جزء فيه، مع الاهتمام الأمثل بثناياه، ونخص بالذكر تنظيف الجهاز التناسلى الخارجى وأعضاء المرأة التناسلية، من خلال غسلها بماء دافئ هادئ على البشرة، مع استخدام مطهر أو غسول قاتل للفطريات والبكتيريا –تحت إشراف طبى – باستخدام الدش المهبلى للمتزوجات، والتشطيف الخارجى باليد للفتيات، مع التجفيف الجيد بعدها.

وتابعت قائلة: "مع الحرص على التنظيف الجيد أيضا إذا ما خرجت بعض الدماء كاستحاضة فى الأيام التى تلى انقطاع دم الدورة، والاهتمام بالتخلص من شعر العانة، وارتداء الملابس القطنية لعدم إثارة الجلد للتحسس أو نمو للبكتيريا العالقة من دم الدورة، والتشطيف يوميا صباحا ومساء بعد انقضاء أيام الدورة ولمدة أسبوع كامل بهذه الطريقة".

>