رئيس الوزراء الكويتى يتقدم مسيرة حب وولاء للكويت وأميرها

تقدم الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتى احتفالية (مسير قائد العمل الإنساني) التى شهدتها الكويت اليوم الأربعاء للتعبير عن معانى المحبة والولاء والانتماء لدولة الكويت ولأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى مناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى والذى يوافق الذكرى 54 لاستقلال الكويت عن الاحتلال الإنجليزى.

شارك فى المسيرة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ووزير الاعلام وزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وعدد من كبار المسئولين الكويتين وحشد كبير من المواطنين.

وقد تنوعت فعاليات الاحتفالية التى أقامتها وزارة الاعلام الكويتية بين عروض جوية وبحرية ومسيرة للسيارات والآليات وأداء للعرضة اضافة الى عرض لفيلم وثائقى عن أبراج الكويت.

>وقامت الطائرات (الهيلوكوبتر) بالطيران رافعة علم الكويت فى حين قدمت طائرات (الدولفين) وطائرات البحث والانقاذ الجوى وطائرات تزويد الوقود وطائرات النقل عرضا جويا فيما قامت طائرات (الأباتشي) بتقديم عرض جوى على شكل قتال ومناورات جوية للطائرات وقامت زوارق المكافحة والانقاذ من الادارة العامة للاطفاء بعرض مائى حيث قامت خلاله بدفع مياه البحر على شكل نوافير.

وقدمت وزارة الداخلية الكويتية عروضا احتفالا بالمناسبة، كما شاركت فى الاحتفال بعض فرق الفنون الخليجية. وأشاد وكيل وزارة الإعلام بالإنابة فيصل المتلقم، فى تصريحات على هامش المسير بمشاركة بعض الجاليات من دول مجلس التعاون والجنسيات العربية الاخرى وكذا المقيمين من غير العرب لافتا الى أن هذه المشاركة جسدت الفرحة بالأعياد التى تعم الشارع الكويتى مضيفا ان هذا الامر يؤكد مدى حبهم لدولة الكويت وتقديرهم لأهل الكويت.

وعبر المتلقم عن خالص التهنئة للشعب الكويتى ولقائد العمل الإنسانى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد وولى العهد ورئيس مجلس الوزراء بالأعياد الوطنية متمنيا مزيدا من الأفراح والتقدم والازدهار للكويت.

>وثمن جميع الجهود المبذولة لإنجاح الاحتفالات من المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص الذين شاركوا فى إنجاح هذه الاحتفالات ولاسيما العاملين فى وزارة الإعلام بجميع قطاعاتها الذين لم يألوا جهدا فى إظهار الوجه المشرق للكويت .