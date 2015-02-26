خالد العبيدى: الفساد فى الجيش العراقى سبب سقوط الموصل بيد داعش

قال وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى مساء اليوم الأربعاء أن السبب الأساسى فى سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" فى يونيو الماضى هو " الفساد فى المؤسسة العسكرية ".

وقال العبيدى فى مقابلة مع تلفزيون العراقية الرسمى مساء اليوم " أن السبب الرئيسى لسقوط الموصل هو الفساد فى المؤسسة العسكرية ووجود قيادات عسكرية غير كفوءة وفاسدة لا تفقه شيئا فى إدارة المعركة وسوء تصرف القوات العراقية مع الأهالى فى المدينة".

وأضاف" أن القوات العراقية فى الموصل تركت الأرض دون قتال داعش وأنا كنت فى الموصل ليلة سقوطها وكنت أسمع أصوات العيارات النارية وكأنها احتفالية حفل زفاف، داعش ليسوا شجعانا لكن لم يقاتلهم أحد مع الأسف الشديد".

وقال العبيدي" لا توجد قوات قتالية أجنبية على الأرض فى العراقى لأن هذا الموضوع تم الاتفاق عليه سياسيا ولدينا فقط مستشارين بحدود 1400 استشارى من مختلف الدول للمساعدة فى التدريب والهندسة والقوة الجوية وفعالية طيران قوات التحالف تتم بالتنسيق مع القوات العراقية ودعهم متميز وايجابى ويقدمون دعم جوى مهم للقوات العراقية فى معارك التحرير".

كما أعلن مصدر صحى فى مدينة الموصل اليوم الأربعاء مقتل 13 عائلة تابعة لتنظيم داعش اثر قصف جوى قامت به قوات التحالف الدولى خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د .ب.ا) إن" القصف الجوى المكثف للتحالف الدولى تسبب بمقتل 13 عائلة مكونة من 46 مدنيا من عناصر وأطفال وزوجات تنظيم "داعش " فى ناحية القيارة والشورى جنوب الموصل.

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