مسؤول أمريكى:مقاتلون سوريون أكثر من المتوقع مستعدون لمحاربة "داعش"

قال الجنرال متقاعد جون ألين مبعوث البيت الأبيض الخاص للتحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء أن مقاتلين سوريين معتدلين بأعداد أكبر مما يتوقع المسؤولون الأمريكيون يتقدمون لمحاربة متشددى التنظيم.

وقال الجنرال ألين فى شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "الأعداد أعلى بكثير مما كنا نعتقد وهى مشجعة للغاية. لدينا احساس مشجع بأنه يوجد اهتمام بهذا الأمر."

وقال مسؤولون أمريكيون انهم يخططون لتدريب نحو خمسة آلاف مقاتل سورى سنويا لمدة ثلاث سنوات فى مواقع خارج سوريا فى اطار حملة للتصدى لتنظيم الدولة الإسلامية الذى استولى على مساحات كبيرة من الأراضى فى العراق وسوريا، وأدلى ألين بشهادته فيما بدأ مشرعون دراسة طلب أوباما منحه تفويضا رسميا مدته ثلاث سنوات لشن حرب على تنظيم الدولة الاسلامية.

ويتوقع أن يواجه هذا الإجراء مصاعب فى الكونجرس حيث يشعر كثير من الديمقراطيين بالقلق من أن تؤدى الحملة إلى تورط آخر طويل المدى لقوات قتالية امريكية فى الشرق الأوسط ويشعر جمهوريون بالقلق من أنه لا يعطى القادة الميدانيين مرونة كافية لهزيمة الدولة الإسلامية.

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