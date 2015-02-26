نهيان بن مبارك: القيادة تستقدم أفضل الممارسات الصحية

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، عندما أسس الاتحاد، رأى حاجة الدولة في الاستفادة مما حازه الآخرون، لأنه كان يدرك أهمية استقدام أحسن الممارسات العالمية لنقل وطنه وشعبه إلى العالم الحديث، لافتاً إلى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يسير على هذا النهج، ويؤازره في ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال معاليه: «عندما تم التفكير في تطوير الرعاية الصحية وجودتها، تم التيقن من أن مستشفى كليفلاند هو الأنسب لتنفيذ ذلك، وعزز ذلك أن الدكتور كوسجروف وجد أن الشراكة في المنطقة ستكون مفيدة للطرفين».

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، في قصره بعد ظهر أمس، الدكتور بوب ريتش، رئيس مجلس إدارة مستشفى كليفلاند في الولايات المتحدة الأميركية، والوفد المرافق.

وضم الوفد الدكتور توبي كوسجروف، المدير التنفيذي للمستشفى، والدكتور مارك هاريسون، المدير التنفيذي لفرع المستشفى في أبوظبي، والدكتور تونيسلاف ميهاليفيتش، رئيس الموظفين في الفرع.

وتناول معاليه مع رئيس وأعضاء الوفد الحديث حول نشاط المستشفيين، وحول الاجتماع السنوي لمجلس الإدارة الذي يعقد حالياً في العاصمة أبوظبي التي اختيرت هذه السنة مكاناً لذلك.