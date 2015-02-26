سيف بن زايد: بطاقة تهنئة لأشقائنا الكويتيين .. يا مرحباً بكم

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في حسابه عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لبطاقة التهنئة التي قدمت في منافذ الدولة للقادمين من دولة الكويت الشقيقة، حيث دون سموه :«بطاقة تهنئة بمناسبة العيد الوطني الكويتي لأشقائنا الكويتيين القادمين إلى بلدهم الثاني الإمارات. يا مرحباً بكم».

وواصلت الإمارات أمس احتفالاتها باليوم الوطني الرابع والخمسين لدولة الكويت الشقيقة، وذلك تجسيداً للعلاقات الأخوية والروابط التاريخية المتميزة التي تربط شعبي وقيادتي البلدين الشقيقين، وفاجأ موظفو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أشقاءهم الكويتيين القادمين إلى مطارات دبي بالورود والهدايا.

وتفصيلاً، عبر الإماراتيون بعفوية عن بهجتهم وسعادتهم الغامرة بهذه المناسبة الكريمة، حيث قدم موظفو الجوازات الإماراتيون لأشقائهم الكويتيين القادمين إلى الإمارات من مختلف المنافذ بطاقات تهنئة بهذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوبهم حملت شعاري البلدين.

أخوية

وثمن عدد من الزائرين الكويتيين مبادرة الإمارات الأخوية الصادقة تجاههم، مؤكدين حرص قيادة البلدين الشقيقين على تقديم نموذج يحتذى في العمل على المزيد من توثيق أواصر الإخاء والتلاحم بين بلدان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، وأعرب الزوار عن سعادتهم بالحفاوة الصادقة وحسن الاستقبال من قبل الشعب الإماراتي الأصيل لضيوفه من الكويتيين القادمين إلى الدولة.

ورحبت الإمارات في مختلف المواقع بالأشقاء الكويتيين في يومهم الوطني الــ«54»، حيث قدم العاملون في مطار أبوظبي الدولي للأشقاء الأعلام والأوشحة وبطاقات المعايدة، كما استقبل العاملون في مطار دبي الإخوة الكويتيين القادمين من العاصمة الكويتية بالورود وبطاقات المعايدة.

بهجة

وتواجد اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام، وموظفو ومأمورو الجوازات بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في صالات مطار دبي لاستقبال أشقائهم الكويتيين القادمين إلى دبي بالورود، وذلك تعبيراً عن بهجتهم وسعادتهم باليوم الوطني الكويتي.

وأكد اللواء عبيد أن العيد الوطني الكويتي مناسبة غالية على قلوب الإماراتيين، يحرصون على المشاركة فيها، منوهاً بأن الاستعداد لهذه المناسبة جاء بالتنسيق مع موظفي الإدارة ومأموري الجوازات منذ أيام.

وقال : نبارك للكويت قيادة وشعباً أعيادهم الوطنية في هذه الأيام المجيدة، أهل الكويت هم إخوة وعزوة وقرابة وفرحتهم فرحتنا، ويتقدم اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بخالص التهنئة لشعب الكويت العزيز والغالي على قلوبنا جميعاً.