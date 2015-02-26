كيري: مصر تقدم مساعدات هائلة في مجال مكافحة الإرهاب

أعرب وزير الخارجية الامريكي جون كيري اليوم عن تقديره ازاء التعاون الذي يبديه الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالقضايا الامنية، مشيرا الى انه اجتمع عدة مرات مع الرئيس السيسي كما انه على علاقة عمل جيدة مع وزير الخارجية سامح شكري.

وقال كيري في شهادته امام لجنة المخصصات بمجلس النواب الامريكي اليوم ان مصر تقدم مساعدات هائلة في مجال مكافحة الارهاب كما تبذل جهودا كبيرة في الحرب ضد الارهاب في سيناء.

وأشار كيري في شهادته الى الدور الذي تلعبه مصر في عملية السلام في الشرق الأوسط والمفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية.

وأعرب كيري عن توقعه بأن الاداراة الامريكية ستفرج قريبا عن مزيد من المساعدات العسكرية الامريكية لمصر، مشيرا الى انه ملتزم بعملية تقديم شهادته امام الكونجرس بشان التقدم الذي تحرزه مصر سواء فيما يتعلق بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية واطلاق سراح النشطاء السياسيين ومسألة المنظمات غير الحكومية. وأكد أنه يشجع مصر على اتخاذ مزيد من الخطوات في هذا الصدد.

وقال كيري ان الولايات المتحدة بدأت تفهم بصورة اوضح الضغوط التي يعمل في ظلها الرئيس السيسي وكذلك القيود والصعوبات التي يعمل في اطارها النظام القضائي المستقل في مصر. غير انه شدد على ان مصر ملتزمة كشريك رئيسي بمكافحة الارهاب كما ان مصر لها اهمية كبيرة في استقرار المنطقة الذي تحتاجه الولايات المتحدة.

واقر كيري في شهادته بان نفوذ الولايات المتحدة في مصر بدأ يتراجع، مشيرا الى المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الامارت لمصر.

> كما نوه الى زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمصر والترحيب الذي لاقاه في مصر بالاضافة الى الصفقة العسكرية التي ابرمتها مصر وروسيا.

أ ش أ