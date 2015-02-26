شقيقة قتيل شبرا الخيمة: أخى تلقى 13 طعنة داخل المدرسة

قالت منى، شقيقة التلميذ هيثم الذى قتل بمدرسة شبرا الخيمة الفنية التجارية المتقدمة المشتركة، إن مدرسة تعد وكراً للمجرمين ومدمنى المخدرات وأعمال الرذيلة، وأن المدرسة بها إهمال شديد، مضيفة: "إزاى ده يحصل فى قبل المدرسة، المدير ده أنا ممكن اقتلوا باديا أخويا طعن 13 طعنة داخل المدرسة".

وأضافت شقيقة الضحية، خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أنها تحمل مدير المدرسة المسئولية كاملة لتفريطه فى الحفاظ على أرواح الطلاب داخل المدرسة، ووفق ما قاله مقدم البرنامج :" تم قتل التلميذ من زميل له لسرقة هاتفة المحمول".

وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة طالب عثر عليه مقتولاً بعدة طعنات داخل فناء مدرسة ثانوية بشبرا الخيمة، تم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

كان تلقى المقدم حسن مكاوى، معاون الضبط بقسم أول شبرا الخيمة، بلاغًا من عامل المدرسة التجارية الثانوية المتقدمة بالعثور على جثة لشخص به عدة طعنات فى أنحاء الجسد فى فناء المدرسة، وتم إخطار اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، فانتقل على الفور العقيد جمال الدغيدى، رئيس فرع البحث الجنائى، وبفحص الجثة تبين أنها لطالب بنفس المدرسة ويرتدى ملابسه كاملة وبه عدة طعنات فى أنحاء الجسد وأنها لطالب يدعى "هيثم محمد عبد الله" بالصف الثانى الثانوى، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى وتولت النيابة التحقيق.