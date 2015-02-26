ضبط مسجلين خطر أطلقا النار على قوة أمنية بالمنيا

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، اليوم الأربعاء، إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوى، يفيد بأنه أثناء قيام قوة أمنية بتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم ملوى، تلاحظ مرور دراجة بخارية يستقلها شخصان، وعند محاولة القوة استيقافها لم يمتثل قائدها.

وقام مستقل الدراجة خلف قائدها بإطلاق النار على قوات الأمن أثناء محاولتهما الهرب، وتم تبادل إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة قائد الدراجة البخارية ويدعى "محمد.س.أ" 28 عاما، وتم نقله إلى مستشفى المنيا الجامعى تحت حراسة أمنية مشددة، كما تم القبض على المتهم الثانى ويدعى "بدران.ر." 27 عاما، فلاح والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضيتى جنايات ملوى.

وعثر بحوزة الأول على مسدس مستولى عليه من قسم شرطة ديرمواس أثناء أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، وبحوزة الآخر طبنجة حلوان مطموسة الأرقام و15 طلقة، وبالكشف عن المتهمين جنائيا تبين أن المتهم الأول سبق اتهامه فى 4 قضايا تبديد وقتل وضرب أفضى إلى الموت، وسبق اتهام الثانى فى قضايا إحراز سلاح بدون ترخيص وسرقات متنوعة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا ارتكابهم الوقائع السابقة، وأن حيازتهم الأسلحة بقصد الدفاع كونهما طرفى خصومة وقعت بين عائلة تدعى الشعاشعة وعائلة العزازية بناحية تندة بمركز ملوى، وأقر الثانى بقيامه بإطلاق النار فى الهواء نتج عنه إصابة مرافقه لدى محاولتهما الهرب خشية ضبطهما فى أحكام صادرة ضدهما.