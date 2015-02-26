مصدر أمنى: لم يتم التقدم ببلاغات ضد المتهمين بذبح كلب شبرا الخيمة

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية أن قسم شرطة شبرا الخيمة أول لم يتلق أى بلاغات ضد المتهمين بذبح الكلب الذين ظهروا فى مقطع فيديو تداوله عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بشارع الهرم بشبرا الخيمة.

وأضاف المصدر أنه يجب على الراغبين فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المعتدين على الكلب أن يتقدموا ببلاغات بقسم أول شبرا الخيمة، حتى يتم الحصول على إذن من النيابة لضبط وإحضار المتهمين.

كان مقطع فيديو قد تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يظهر به عدد من الأشخاص يقومون بالاعتداء على كلب بوحشية وذبحة بالأسلحة البيضاء، وأكد عدد من الأشخاص أن الكلب كان قد دافع عن صاحبه فى مشاجرة وقام بـــ"عض" شقيقين مما دفعهما لتحرير محضر ضد مالك الكلب والحصول على حكم بحبسه سنة، وفى سبيل الصلح بينهم اشترط الشقيقان ذبح الكلب وهو ما استجاب له مالكه.