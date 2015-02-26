إصابة 4 أشخاص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالمخبز الآلى سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريق بمنزل بمنطقة المخبز الآلى دائرة قسم ثان سوهاج نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز وإصابة 4 أشخاص بإصابات سطحية.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز ووجود مصابين، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده المقدم عمر مهران رئيس مباحث قسم ثان سوهاج والرائد أحمد المراغى معاون مباحث القسم بوقوع انفجار لأسطوانة بوتاجاز بمنزل ملك ورثة "محمد.أ.م" ويقيم بمنطقة المخبز الآلى، ونتج عن الانفجار إصابة "أحمد.م.أ" 50 عاما و"محمد.م.أ" عامل و"معزوزة.ع.أ" 70 عاما و"إيمان.ح.م.ح" 10 سنوات بإصابات سطحية وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج والحالة العامة جيدة.

كما نتج عن الحريق حدوث تلفيات بالمنزل واحتراق بعض المنقولات وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية ومنعه من الامتداد لباقى المنازل المجاورة.