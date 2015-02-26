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النيابة تستأنف على براءة 8 إخوان لاتهامهم بالتحريض على العنف بأوسيم

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النيابة تستأنف على براءة 8 إخوان لاتهامهم بالتحريض على العنف بأوسيم النيابة تستأنف على براءة 8 إخوان لاتهامهم بالتحريض على العنف بأوسيم
استأنف المستشار محمد بدوى رئيس نيابة أوسيم على الحكم الصادر من محكمة جنح أوسيم ببراءة 8 أشخاص من جماعة الإخوان بينهم مأذون ألقى القبض عليهم لاتهامهم بالاشتراك فى المسيرات والتحريض على العنف.

وقضت محكمة جنح أوسيم ببراءة 8 أشخاص ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض عليهم، لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والتظاهر بدون ترخيص.

وكان المستشار محمد هانى وكيل أول نيابة أوسيم، تحت إشراف المستشار محمد بدوى رئيس النيابة قد أمر بحبس المتهمين لتكوينهم خلية يقودها مأذون يحرضون على العنف، وتنظيم المظاهرات والاشتراك فيها.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة أن المتهمين يقودهم مأذون منطقة أوسيم، ويشتركون فى المسيرات التى تخرج من قبل جماعة الإخوان، كما تم ضبط شارات رابعة ولافتات تتعلق بجماعة الإخوان وشعاراتهم، وتورط المتهمين فى التحريض على العنف، وعلى ارتكاب أعمال عدائية ضد رجال الشرطة، وأمرت النيابة بحبسهم لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

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مصر 365