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غدا انطلاق بطولة الجمهورية لـ”الكونغ فو” بأسوان

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غدا انطلاق بطولة الجمهورية لـ”الكونغ فو” بأسوان غدا انطلاق بطولة الجمهورية لـ”الكونغ فو” بأسوان

تنطلق غداً بأسوان بطولة الجمهورية لـ”لكونغ فو” للشباب والناشئين والتي تنظمها منطقة أسوان لـ”الكونغ فو” تحت إشراف الاتحاد المصري للعبة ووزارة الشباب .

وقال عبد الشافي حسين رئيس منطقة أسوان لـ”الكونغ فو” إن هذه البطولة تقام لأول مرة بمحافظة أسوان بمشاركة لاعبين من 23 محافظة وبدعم كبير من اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، وتنطلق البطولة في الخامسة من مساء غد الخميس بالصالة المغطاة بحى العقاد بمدينة أسوان ،وتستمر لمدة ثلاثة أيام .

ومن المتوقع حضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب لختام البطولة مساء السبت القادم.

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