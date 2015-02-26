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إسرائيل تقطع الكهرباء مجددا عن نابلس وجنين بالضفة الغربية

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إسرائيل تقطع الكهرباء مجددا عن نابلس وجنين بالضفة الغربية إسرائيل تقطع الكهرباء مجددا عن نابلس وجنين بالضفة الغربية

انقطاع الكهرباء- فلسطين

قطعت شركة الكهرباء الإسرائيلية مجددا اليوم الكهرباء عن مدينتي جنين ونابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، لـ”تخفيف” الفاتورة التي يتوجب على السلطة الفلسطينية دفعها، على حد قولها.

وقالت بلدية نابلس لوكالة “فرانس برس”، إنها أبلغت اليوم من شركة الكهرباء الاسرائيلية بأن التيار سيقطع من الساعة 14,00 إلى 15,00، ومن 19,00 إلى 20,00، وكانت الكهرباء قطعت عن جنين ونابلس الاثنين لمدة ساعة.

وردا على سؤال لوكالة “فرانس برس”، لم تؤكد متحدثة باسم الشركة الإسرائيلية ما إذا كان من المحتمل قطع الكهرباء مجددا مستقبلا، وقالت الشركة في بيان “إن هذا الإجراء ليس سوى قرار تتخذه شركة حيال زبون مثقل بالديون لتخفيف دينه”.

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