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ننشر تفاصيل ضبط 3 صحفيين بالجزيرة في باريس

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ننشر تفاصيل ضبط 3 صحفيين بالجزيرة في باريس ننشر تفاصيل ضبط 3 صحفيين بالجزيرة في باريس

طائرة تجسس صغيرة

 

أعلن مصدر قضائي فرنسي ضبط  3 صحافيين من قناة “الجزيرة” في باريس بتهمة إطلاق طائرة بدون طيار من حديقة في باريس حلقت فوق المدينة. يأتي ذلك فيما تشهد أجواء باريس مؤخرا تحليق طائرات مجهولة وغامضة المصدر ما يقلق السلطات.

وضبطت السلطات الفرنسية الأربعاء  ثلاثة صحافيين من قناة “الجزيرة في باريس بتهمة إطلاق طائرة بدون طيار من حديقة في ضواحي باريس حلقت فوق المدينة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية  عن مصادر مطلعة على التحقيق.

ويأتي ذلك بعد تحليق طائرات من دون طيار مجهولة ليلتين متتاليتين فوق العاصمة وهو ما أثار قلق السلطات وجعل المدعي العام في باريس يفتح تحقيقا في الأمر.

وجرى التحقيق مع الصحافيين الثلاثة ، الذين لم يفصح عن جنسياتهم، في غابة بولونيا في غرب باريس. وأوضح المصدر أن الصحافي “الأول كان يوجه الطائرة والثاني يصورها والثالث يتابعها”. وقال متحدث باسم مكتب الادعاء “لا علاقة في الوقت الراهن بين هذه الاعتقالات وما يتصل بتحليق الطائرات بدون طيار ليلا.”

ولم يصدر حتى كتابة هذا الخبر أي تعليق من قبل قناة الجزيرة أو مكتبها في باريس على الخبر.

وشهدت العاصمة الفرنسية تحليق أكثر من طائرة من دون طيار في اليومين الماضيين بالقرب من معالم رئيسية في العاصمة الفرنسية باريس، بما في ذلك برج إيفل والسفارة الأمريكية، كما شوهدت “على طول نهر السين” وفوق عدد من مداخل ضواحي باريس، بحسب مسؤول في شرطة باريس. وتعذر توقيف أي شخص يسير تلك الطائرات كما لم يتبن أي طرف هذه الأعمال. هذه الحوادث دفعت المتحدث باسم الفرنسية ستيفان لو فول للإدلاء بتصريح لطمأنة الفرنسيين والتأكيد على عدم”وجود ما يدعو للقلق”.

ويحتاج إطلاق طائرات بدون طيار فوق باريس إلى موافقة من المدينة وهو ما لم يحدث فيما يبدو في أي من عمليات التحليق الأخيرة. يأتي الحادث بعد غموض مماثل في نوفمبر الماضي شمل تحليق طائرات بدون طيار فوق خمسة مواقع للطاقة النووية في البلاد.

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