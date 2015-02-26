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محافظ بورسعيد يستقبل قيادات حزب الوفد

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محافظ بورسعيد يستقبل قيادات حزب الوفد محافظ بورسعيد يستقبل قيادات حزب الوفد

وحملت لجنة الوفد قضايا أهالى المدينة وأهمها قضايا الإسكان والبطالة والحالة الإقتصادية والتجارية وضرورة الإستفادة من إمكانيات المدينة لخلق فرص عمل جديدة وعلاج مشاكل المرافق والخدمات بكل الأحياء.

وأكد “نصر الدين” خلال اللقاء أن إختياره للمنصب هو تكليف قبل أن يكون تشريف فى ظل المرحلة الحالية التى تمر بها ، وأنه سيبذل قصارى جهده لخدمة أبناء محافظته ولن يدخر جهدا من أجل المواطن البورسعيدى وتنمية المدينة ولن يكون هناك تسترا على فساد وسيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه إستغلال منصبه.

وإستعرض المحافظ مع لجنة الوفد خطته للمرحلة القادمة والتى يتم وضعها بعد دراستها من كافة النواحى مؤكدا أن مشكلة الإسكان فى طريقها للحل للتيسير على المتقدمين وسرعة تسليم الأرض للشركات المنفذة بالتزامن مع إجراء البحوث لكافة المتقدمين.

 وأشار محافظ بورسعيد إلى أن قائمة أولوياته هى تحقيق آمال البورسعيدية والعمل على تلبية مطالبهم والتواصل المباشر معهم ومتابعة قضاياهم فى الشوارع والميادين للوقوف على طبيعة مشاكلهم، وإيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلات.

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