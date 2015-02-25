6 فوائد للرمان.. أهمها التخلص من الإمساك

فاكهة الرمان تحتوى على العديد من الحبيبات ذات اللون الأحمر والطعم المميز، ويعد الرمان من الفواكه التى ذكرت فى القرآن الكريم، ومن المعروف عليه أنه يطلق علية فاكهة الجنة، وهذا يشير إلى أنه يحتوى على فوائد كثيرة ومهمة لصحة وجسم الإنسان.إعلان - Ads إعلان - Ads
فوائد الرمان
> وفى هذا السياق، توضح الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن فاكهة الرمان لها العديد من الفوائد، ولذلك ينصح الكثير من الأطباء بتناولها خاصة فى وجبة العشاء للحصول على جميع فوائدها، وكما ذكرنا أن هذا النوع من الفاكهة تم ذكره فى القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى فى سورة الرحمن "فيهما فاكهة ونخل ورمان"، وهذه الآية تعد دليلا قويا على ما يحتويه الرمان من فوائد على صحة الإنسان.
وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الفوائد التى تحصل عليها من تناول الرمان:
>1- يساعد على تنشيط جسمك.
>2- يقوم بتخليصك من الدهون الزائدة فى الجسم.
>3- يحد من الزيادة فى الوزن ويساعدك على الحصول على وزن مثالى.
>4- يحد من الإصابة بالإمساك، لأنه يحوى العديد من الألياف النافعة التى تخلصك من السموم فى الجسم.
>5- يعد الرمان غذاءً مفيدًا للمرأة أثناء فترة الحمل، خاصة الفترة الأولى، وذلك يرجع إلى احتوائه على فيتامينات "أ، ب، ج".
>6- يحافظ على نضارة وصحة بشرتك.
فوائد الرمان
>
> وفى هذا السياق، توضح الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن فاكهة الرمان لها العديد من الفوائد، ولذلك ينصح الكثير من الأطباء بتناولها خاصة فى وجبة العشاء للحصول على جميع فوائدها، وكما ذكرنا أن هذا النوع من الفاكهة تم ذكره فى القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى فى سورة الرحمن "فيهما فاكهة ونخل ورمان"، وهذه الآية تعد دليلا قويا على ما يحتويه الرمان من فوائد على صحة الإنسان.
وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الفوائد التى تحصل عليها من تناول الرمان:
>
>1- يساعد على تنشيط جسمك.
>2- يقوم بتخليصك من الدهون الزائدة فى الجسم.
>3- يحد من الزيادة فى الوزن ويساعدك على الحصول على وزن مثالى.
>4- يحد من الإصابة بالإمساك، لأنه يحوى العديد من الألياف النافعة التى تخلصك من السموم فى الجسم.
>5- يعد الرمان غذاءً مفيدًا للمرأة أثناء فترة الحمل، خاصة الفترة الأولى، وذلك يرجع إلى احتوائه على فيتامينات "أ، ب، ج".
>6- يحافظ على نضارة وصحة بشرتك.