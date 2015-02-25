كاميرون دياز وميغان فوكس أسوأ ممثلتين

حصلت النجمة العالمية Cameron Diaz على لقب أسوأ ممثلة عن دورها في فيلمي Sex Tape و The Other Woman، وذلك خلال الاحتفال بتوزيع جوائز Golden Raspberry Awards، الذي أقيم مساء السبت الماضي.

وحصد فيلم Saving Christmas أربعة جوائز هي: أسوأ فيلم وأسوأ ممثل (Kirk Cameron) وأسوأ سيناريو وأسوأ ممثل في دور مساعد.

أما الممثلة Megan Fox، فقد حصلت على جائزة أسوأ ممثلة في دور مساعد عن فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles.

وبعد انتهاء الدورة الـ 35 لجوائز Golden Raspberry Awards، أكّدت Diaz أنها لا تندم على مشاركتها في هذه الأعمال التي لم تحقق النجاح المطلوب، لأن في هذه الحياة نجاح وفشل، ولا يمكن أن تتوقع نتيجة أيّ عمل قبل صدوره.

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