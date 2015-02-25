شائعة طلاق جورج كلوني وأمل علم الدين تعود إلى الواجهة

يبدو أن وسائل الإعلام الأجنبية لن تملّ من التلاعب بحياة George Clooney وأمل علم الدين الخاصة. فبالرغم من أن الثنائي أكد أنه يعيش حياة رائعة ومبنية على الحبّ والتفاهم، نشرت صحيفة OK خبراً جديداً يتحدث عن احتمال انفصالهما خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة إنّ خلافاً جديداً نشب بينهما بعد دعوة Clooney أصدقاءه المشاهير خلال احتفاله بعيد ميلاد أمل، التي لم تكن راضية عن تلك الدعوة.

وكشفت المجلة أيضاً أنّ علاقة النجمين على المحك، كما أنّ الطلاق سينهي زواجهما قريباً.

يشار إلى أن أحد أصدقاء George وأمل قال مؤخراً: "هما يتشاجران طوال الوقت خلف الأبواب والأضواء، ومن الواضح أنّ أشهر عازب في العالم كان يجدر به أن يبقى عازباً.. ومن المستحيل أن يستمرّ هذا الزواج".

جورج كلوني يعبّر عن إعجابه لغير زوجته