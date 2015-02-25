النيابة تحقق في بلاغ يتهم مي كساب بضرب مدير إنتاج

تواجه الفنانة مي كساب التحقيق معها في قضية اعتداء بالضرب على مدير إنتاج حيث فتحت نيابة الهرم رسمياً تحقيقاتها في بلاغ يتهم الفنانة مي كساب بالاعتداء بالضرب هي وآخرين على مدير إنتاج يدعى خالد محمد طاهر، وتبين من فحص البلاغ المحرر من مدير الإنتاج في قسم شرطة الهرم أن مقدم البلاغ قال فيه إنه فوجئ بالفنانة مي كساب تتشاجر معه إثر حدوث خلاف بينهما أثناء جلوسهما في استوديو تصوير أعمال فنية خاص به في منطقة هضبة الأهرام في محافظة الجيزة .

وأضاف خالد محمد طاهر مدير إنتاج أعمال فنية في محضر الشرطة، أن الفنانة مي كساب اعتدت عليه بالضرب بمعاونة 4 آخرين أثناء حدوث خلاف بينهم بسبب التحضير لتصوير عمل فني جديد مع الفنانة مي كساب. وعندما تطور الخلاف بينهم إلى تبادل السباب والشتائم اعتدوا عليه بالضرب. فقرر التوجه إلى قسم شرطة الهرم وحرر محضراً بالواقعة.

أحال اللواء كمال الدالي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة البلاغ إلى المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، للتحقيق في البلاغ .

وقال مصدر قضائي في تصريحات خاصة لـ "سيدتي نت " إن النيابة العامة بدأت في فحص البلاغ تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية في البلاغ وستبدأ باستدعاء مقدم البلاغ لسماع أقواله وبعدها سيتم طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وأضاف المصدر وفي حالة ثبوت واقعة الاعتداء ستتخذ النيابة قراراً باستدعاء الفنانة مي كساب لسماع أقوالها حول الواقعة لبيان أسبابها.