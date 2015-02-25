الرداد يطالب الأجهزة الأمنية بالقبض على علياء الكيبالي

بعد حصول الفنان حسن الرداد على حكم قضائي بالقبض على الفنانة علياء الكيبالي منذ 9 أشهر وعدم تنفيذه حتى الآن، طلب الفنان من محاميه شعبان سعيد تقديم بلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، يطالب فيه بإصدار قرار بالقبض عليها تنفيذاً للحكم القضائي الصادر ضدها لصالح موكله، كون علياء هاربة من تنفيذ الحكم منذ 9 أشهر.

ومن ناحية أخرى، لم تتحرك الأجهزة الأمنية لتنفيذ هذا الحكم القضائي، فطالب الرداد التحقيق مع المسئولين الممتنعين عن تنفيذ الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان الفنان حسن الرداد قد حصل على حكم قضائي غيابياً بتاريخ 21 يونيو الماضي فى القضية رقم 11089 لـسنة 2013 جنح الدقى بحبس علياء الكيبالي، سنة مع الأشغال وإلزامها بمبلغ 40 آلف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف وأتعاب المحاماة، للمدعي عليها.