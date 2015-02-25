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السودان يدعو الدول الأفريقية لعدم الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية

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السودان يدعو الدول الأفريقية لعدم الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية السودان يدعو الدول الأفريقية لعدم الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية

نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن

أكد نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، التزام بلاده باللجوء للحوار الشامل كوسيلة لحل القضايا التي تواجه دول القارة الأفريقية، مشيدا بجهود القادة الأفارقة ورفضهم لكل أشكال الهيمنة الجديدة على دول القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال كلمة نائب الرئيس السوداني مساء اليوم الأربعاء، في افتتاح أعمال المؤتمر الخامس لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني لمنظمة “الإيجاد” بالخرطوم.

ومن جانبه، دعا رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين، القادة الأفارقة لعدم الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أهمية المضي قدما في حل قضايا القارة الأفريقية داخل البيت الأفريقي، ورفض كل أشكال الاستعمار الجديد على القارة.

وأكد عز الدين، أهمية التنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء في منظمة “الإيجاد”، وصولا إلى تكامل بناء يسهم في تحقيق أهداف برلمانات الإيجاد، المتمثلة في تعزيز السلام والاستقرار والحكم الرشيد، وسيادة حكم القانون، وتعزيز الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان، والعدالة والمساواة، وتعزيز دور المرأة في الحياة العامة داخل دول المنظمة.

وأشار رئيس البرلمان السوداني، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الدول الأعضاء، مبينا أنها تشمل تعزيز السلام والأمن واللجوء للحوار سبيلا لحل النزاعات.

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