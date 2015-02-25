التصور الأولي لاستكمال لدوري.. الموسم ينتهي في أغسطس

يناقش اتحاد الكرة يوم الخميس التصور الأولي لمواعيد مباريات الموسم الجاري من الدوري المصري، الذي تم اتخاذ قرار بإعادته للحياة في مارس.

مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب قال إنه سيشكل لجنة من وزارتي الداخلية والرياضة للتنسيق مع اتحاد الكرة عودة الدوري بعد نهاية فترة الحداد على ضحايا ملعب الدفاع الجوي، الممتدة لـ40 يوما.

وبناء على هذا، يجتمع اتحاد الكرة يوم الخميس مع خالد كامل رئيس لجنة القسم الثاني، وعامر حسين رئيس لجنة مسابقات القسم الأول، لتحديد مواعيد مباريات المسابقة.

التصور الأولي أن يعود الدوري للحياة بداية من الاسبوع 23 من عمر المسابقة. على أن ينتهي الموسم في الثاني من أغسطس.

وكانت مسابقة الدوري قد تجمدت بعد كارثة الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 من جماهير الزمالك قبل انطلاق مباراة الفريق الأبيض مع إنبي.