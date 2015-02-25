عودة الدوري تعيد المدرب الأجنبي للمنتخب إلى الحياة

عادت أسهم المدرب الأجنبي للارتفاع في مائدة مفاوضات اتحاد الكرة لاختيار مدير فني أجنبي لمنتخب مصر.

جاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بعودة الدوري المصري إلى الحياة مع شهر مارس المقبل.

وقال مصدر مسؤول طلب عدم ذكر اسمه، إن اتحاد الكرة سيصوت من جديد على هوية مدرب المنتخب في اجتماع يوم الخميس، هل يكون مصريا أم أجنبيا؟

وكان اتحاد الكرة قد استقر على تعيين مدير فني أجنبي خلفا لشوقي غريب بعد فشل الأخير في الوصول لكأس أمم إفريقيا 2015.

لكن تجميد الدوري المصري في أعقاب فاجعة الدفاع الجوي، جعل اتحاد الكرة يتجه إلى إعادة حسن شحاتة لمقعد قيادة الفراعنة بسبب تقلص موارده بسبب أزمة مع الراعي الرسمي.

عودة الدوري الآن أعادت كل شيء إلى نقطة الصفر.. وسيتم التصويت من جديد بحسب تصريحات مصدر مسؤول لـFilGoal.com.

هيكتور كوبر

أبرز المرشحين على مائدة اتحاد الكرة هم الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر المدير الفني السابق لفالنسيا وإنتر ميلان.

كذلك هناك جورج ليكنز المدير الفني لمنتخب تونس، وألان جيريس مدرب السنغال، وفرانك ريكارد القائد السابق لبرشلونة والسعودية.