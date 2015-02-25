ضبط 4 متهمين بأسوان هاربين من تنفيذ أحكام وبحوزتهم طبنجة وبندقية أليه

تمكنت حملة من مباحث مركز شرطة نصر النوبة من ضبط 4 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام أثناء استقلالهم سيارة بدون لوحات معدنية وبحوزتهم طبنجة أسبانى وبندقية ألية.

كما تمكنت القوات من ضبط عبد الله صادق عبد الرحمن 54 سنة عاطل ومقيم عزبة مخيمر مركز نصر النوبة مسجل شقي خطر تحت رقم 64 فئة أ سرقات بالإكراه والسابق اتهامه في 15 قضية متنوعة ” سرقة مواشي وسرقة بالإكراه وسلاح بدون ترخيص والمطلوب للتنفيذ علية في القضية رقم 649 جنايات مركز نصر النوبة لسنة 2013م ” سلاح ” والمحكوم علي فيها بالسجن المؤبد وبحوزته سلاح ناري عبارة عن ” طبنجة ماركة لاما اسباني عيار 9 مم- 2 خزينة خاصة بالسلاح و10 طلقات من ذات العيار.

> وضبطت القوة أحمد عباس راشد 28 سنة عاطل ومقيم ذات العنوان والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 6007 إداري مركز كوم امبو لسنة 2014 م “قتل”

> والمطلوب ضبطه للتنفيذ علي في القضية رقم 7090 جنح مركز كوم امبو لسنة 2008 والمحكوم علية فيها بالحبس لمدة شهر غيابي وبحيازته 1 سلاح

> ناري عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62×39 ذات دبشك حديد منطوي و2 خزينة خاصة بالسلاح 40 طلقة من ذات العيار.

والقت القوة القبض على يوسف حسن طيب 51 سنة عاطل محمد أحمد بحر وشهرته ” بوجي ” 30 سنة عاطل ومقيم العتمور بمركز كوم امبو والسابق اتهامه في قضية سرقة تم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض علي النيابة العامة.