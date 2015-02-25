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المحلول الملحى حل سريع لالتهاب الجيوب الأنفية فى الشتاء

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المحلول الملحى حل سريع لالتهاب الجيوب الأنفية فى الشتاء المحلول الملحى حل سريع لالتهاب الجيوب الأنفية فى الشتاء
أرسلت قارئة تسأل "أعانى من التهاب متكرر بالجيوب الأنفية منذ بدء فصل الشتاء، ونصحنى الطبيب بالمحلول الملحى للاستنشاق، فما فوائده؟".

أجابت الدكتورة سمر عمرو أخصائية الأنف والأذن والحنجرة، موضحة أن المحلول الملحى من أفضل أنواع محاليل الاستنشاق التى تعالج التهابات الجيوب الأنفية المتكررة، والناتجة عن التعرض لتيارات باردة أو مليئة بالأتربة والغبار، تزامنًا مع تقلبات الطقس المتكررة هذه الفترة.

أهمال علاج التهاب الجيوب الأنفية يحولها لمرض مزمن..


>وفى السياق ذاته حذرت "سمر" من إهمال تكرار حالات التهاب الجيوب الأنفية، فهى علامة مبكرة لتحول التهاب الجيوب الأنفية إلى النوع المزمن، وقد تصبح دليلا على الإصابة باللحمية والتى تحتاج إما للعلاج الدوائى أو الجراحى حسب درجة الالتهاب .

المحلول الملحى يعالج التهاب الجيوب الأنفية..

وفى هذا السياق أوضحت " سمر" أن المحلول الملحى هو محلول قابض لشعيرات الأنف ويساعد على التئامها، مما يقلل من حجم تضخم الجيوب الأنفية واللحمية المتضخمة، ويحد من التهابها كما يساعد على توقف شعور الألم أو الاحتقان، ويساعد أيضًا على علاج انسداد فتحتى الأنف الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية".

كما أوصت باستخدام المحلول تبعا لإرشادات الطبيب المختص، على ألا تقل عن مرة يوميا فى حالة الالتهاب، مع الاهتمام بتدفئة الأنف وتناول سوائل دافئة.

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