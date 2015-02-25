الاحتلال الإسرائيلى يحكم على الطفل خالد الشيخ بالسجن 4 أشهر

حكمت المحكمة العسكرية فى "عوفر" الإسرائيلى ، اليوم الأربعاء ، على الطفل الفلسطينى خالد الشيخ (15 عاما) بالسجن الفعلى لمدة 4 أشهر، إضافة إلى 2000 شيكل غرامة مالية ، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد اعتقلت الطفل الشيخ فى 25 ديسمبر الماضي.

ومن جهة أخرى، أكد نادى الأسير الفلسطينى اليوم أن مصلحة سجون الاحتلال صعدت من هجمتها على أسرى سجن "ريمون".

وأوضح نادى الأسير ، أن قوات القمع اعتدت اليوم على أسرى حركة فتح فى قسم '3'، وحولت إحدى الغرف لزنزانة واحتجزت بداخلها عددا من الأسرى من بينهم ممثل السجن الأسير عمر خرواط، وممثل القسم الأسير إبراهيم عبد الحي، وعدد آخر من الأسرى وفرضت عليهم عقوبات قاسية.

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