موجز أخبار مصر للساعة 10.. موقع سعودى: الرئيس فى السعودية الأحد المقبل

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، فى مقدمتها تغطية للعمليات التى تشنها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية فى سيناء، ضد معاقل الإرهاب وبؤر التكفيريين والتى أسفرت عن تصفية 40 إرهابيًا فى قصف جوى فى فضلاً عن إحباط 7 عمليات تفجير كانت تستهدف ارتكازات ومقرات أمنية.

وتابع "اليوم السابع"، قرار المحكمة الدستورية العليا، الفصل فى الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات، يوم الأحد المقبل، ومتابعة لردود أفعال الأحزاب والتحالفات الانتخابية، التى تعتزم المنافسة على مقاعد مجلس النواب فى الانتخابات المرتقبة.

وعلى مدار الساعات الماضية، رصد "اليوم السابع"، كواليس التحقيقات مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، فى قضية هدايا الأهرام، وسداده مليون و147 ألف جنيه، لنيابة الأموال العامة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من براءته فى قضية اللوحات المعدنية.

وتابع "اليوم السابع" استعدادات الحكومة وأجهزتها المختلفة لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، المقرر عقده خلال شهر مارس المقبل، فضلاً عن تغطية لاجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، والذى ناقش أزمة نقص أسطوانات الغاز فى بعض المحافظات، إضافة إلى الإعلان عن تشكيل إلى الإعلان عن تشكيل لجنة للتعامل مع ضحايا الإرهاب فى ليبيا.. وفيما يلى موجز أنباء العاشرة:

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى جنازة عسكرية بقنا

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>إبطال مفعول عبوتين ناسفتين بـ"سكة ترام المطرية"

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مصدر: الخرباوى والهلباوى ونوح عرضوا على السيسى مقترحات لمواجهة التطرف

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>فرنسا تكشف إرهاب "الجزيرة" وتقبض على 3 من صحفييها لاستخدام طائرة بدون طيار لتصوير أماكن حيوية.. السفارة الأمريكية والإليزيه والمحطة النووية أبرز المناطق المصورة ..صحفى فرنسى:استخدموها بحرفية

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محلب: العلاقة بين مصر والكويت قوية وستزداد صلابة فى المرحلة الحالية

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فرنسا تقبض على 3 صحفيين بـ"الجزيرة" لتحليق طائرات بدون طيار بباريس

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>ردود فعل غاضبة بعد ذبح "ماكس" بشبرا الخيمة.. رواد "فيس بوك": "الكلب دافع عن صاحبه فكان جزاؤه الموت".. المتهم بذبحه ينشر فتوى تبيح قتل الكلاب المؤذية.. ومالك الكلب نادمًا: "أنا آسف ويارب مشلش ذنبك"

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>ثروت الخرباوى يكشف تفاصيل لقاء قيادات منشقة عن الإخوان مع السيسى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": تحدثنا حول مواجهة التطرف ونعد مشروعًا يتصدى للإرهاب.. والرئيس لم يطرح أى مبادرات على "الجماعة" بعد 30 يونيو

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موقع سعودى :الرئيس السيسى فى السعودية الأحد المقبل للقاء خادم الحرمين

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>محلب يدعو وزراء الصحة العرب لإطلاق مبادرة "أطباء الرحمة"

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>مقتل 40 إرهابيًا وإحباط 7 عمليات تفجيرية فى سيناء

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>انفراد.. نص التحقيقات فى قضية تبادل الزوجات.. نشوى: جوزى أخد "جينا" فى أوضة وجوزها أخدنى فى أوضة وحضن وباس وقلعنى هدومى وفجأة البوليس طب علينا.. أنا وافقت على الجريمة دى عشان أحافظ على البيت

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العرض الخاص لـ فيلم “الدنيا مقلوبة” بسينما كايرو

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>مصور يلتقط صورًا رائعة لسماء جزيرة وايت البريطانية فى ليلة مرصعة بالنجوم

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>حريق هائل فى مخزن فلاتر سيارات بوسط القاهرة

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بالفيديو..مواطنون يستخدمون حيلة مميتة لإنقاذ سكان عقار رمسيس المحترق

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>بالفيديو..إحالة دفاع “خلية الظواهرى” للمحكمة التأديبية لتطاوله على القضاة

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>بالفيديو.. جنود إسرائيليون يقلدون مشاهد ذبح “داعش” ويرددون “الله أكبر”

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مجلس الوزراء يوافق على عودة الدورى 20 مارس

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>الأهلى يرفض عودة الدورى على حساب القائمة الإفريقية

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>بالصور.. كتاب سواريز مصدر تألقه أمام السيتى فى دورى الأبطال

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الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بأبسط الطرق

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>النبى محمد سبب تأخر يوسف وهبى فى العمل السينمائى

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>خناقة سما المصرى ومصطفى كامل فى برنامج العاشرة مساء

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موجز الاقتصاد..التجارة:مصر استوردت أكل قطط وكلاب بـ153مليون دولار بـ2014

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موجز أخبار مصر للساعة6.. الأحد.. الفصل فى الطعون على قوانين الانتخابات

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موجز الصحافة العالمية.. أمير قطر يتنصل من دعم الإرهاب

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موجز أخبار مصر للساعة1 .. "الدستورية" تنظر طعون قوانين الانتخابات

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بالفيديو.. أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للساعة الواحدة ظهرا