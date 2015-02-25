بالصور.. "المهندسين" تنظم معرض المشروعات والابتكارات بمشاركة 48 اختراعا

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>جانب من معرض المشروعات والابتكارات للمهندسين



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> اختراعات المهندسين وطلاب كليات الهندسة



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> الابتكارات المقدمة تنوعت بين المشروعات المعمارية والتكنولوجية والطبية



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>مهندس يشرح الابتكار الخاص به



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> طلاب كليات الهندسة يشاركون فى معرض الابتكارات



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>مشروعات معمارية وطبية للمهندسين والطلاب



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> اختراع بمعرض الابتكارات لنقابة المهندسين

نظمت النقابة العامة للمهندسين، اليوم، معرضا لابتكارات واختراعات المهندسين، وطلبة كليات الهندسة.>وقال المهندس وليد شعلان مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة ومنسق المعرض، لـ"اليوم السابع"، خلال المعرض، إن 48 اختراعا من مهندسى وطلاب كليات الهندسة مشاركين بالمعرض، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان النتائج خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن الابتكارات المقدمة تنوعت بين المشروعات المعمارية والتكنولوجية والطبية.>وأضاف شعلان، أن لجان التقييم تضم رؤساء الشعب الهندسية بالنقابة العامة، وعدداً من أعضاء اللجان بالنقابة، إضافة إلى خبراء متخصصين من خارج النقابة.>وشهد المعرض إقبالا كثيفا من قبل المهندسين والطلاب الذين حرصوا على الحصول على استمارات تقييم للمشاريع المشاركة، وإجراء نقاشات حول كيفية عمل واستخدام كل ابتكار.