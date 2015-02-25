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بالصور.. "المهندسين" تنظم معرض المشروعات والابتكارات بمشاركة 48 اختراعا

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نظمت النقابة العامة للمهندسين، اليوم، معرضا لابتكارات واختراعات المهندسين، وطلبة كليات الهندسة.
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>معرض المشروعات والابتكارات للمهندسين- 2015-02 - اليوم السابع
>جانب من معرض المشروعات والابتكارات للمهندسين


>وقال المهندس وليد شعلان مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة ومنسق المعرض، لـ"اليوم السابع"، خلال المعرض، إن 48 اختراعا من مهندسى وطلاب كليات الهندسة مشاركين بالمعرض، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان النتائج خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن الابتكارات المقدمة تنوعت بين المشروعات المعمارية والتكنولوجية والطبية.
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>اختراعات المهندسين وطلاب كليات الهندسة- 2015-02 - اليوم السابع
> اختراعات المهندسين وطلاب كليات الهندسة


>وأضاف شعلان، أن لجان التقييم تضم رؤساء الشعب الهندسية بالنقابة العامة، وعدداً من أعضاء اللجان بالنقابة، إضافة إلى خبراء متخصصين من خارج النقابة.
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>الابتكارات المقدمة تنوعت بين المشروعات المعمارية- 2015-02 - اليوم السابع
> الابتكارات المقدمة تنوعت بين المشروعات المعمارية والتكنولوجية والطبية


>وشهد المعرض إقبالا كثيفا من قبل المهندسين والطلاب الذين حرصوا على الحصول على استمارات تقييم للمشاريع المشاركة، وإجراء نقاشات حول كيفية عمل واستخدام كل ابتكار.


>مهندس يشرح الابتكار الخاص به- 2015-02 - اليوم السابع
>مهندس يشرح الابتكار الخاص به


>طلاب كليات الهندسة يشاركون فى معرض الابتكارات- 2015-02 - اليوم السابع
> طلاب كليات الهندسة يشاركون فى معرض الابتكارات


>مشروعات معمارية وطبية للمهندسين والطلاب - 2015-02 - اليوم السابع
>مشروعات معمارية وطبية للمهندسين والطلاب


>اختراع بمعرض الابتكارات لنقابة المهندسين- 2015-02 - اليوم السابع
> اختراع بمعرض الابتكارات لنقابة المهندسين

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