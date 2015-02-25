محافظ الدقهلية: إيقاف مدير مدرسة بميت غمر بعد سقوط طالبة من الأدوار العليا

قرر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، إيقاف كل من (محمد السيد سليم مدير مدرسة ميت غمر الثانوية بنات، محمد الحسينى على المشرف العام بالمدرسة، مايسة إبراهيم صديق مشرف الفناء بالمدرسة)، عن العمل لمدة 3 شهور، أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر وإحالتهم للشئون القانونية للتحقيق وعرض نتائج التحقيق فورا.

وقد صدر قرار محافظ الدقهلية بناءً على ما عرضه محمد حسام الدين - وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية فى 23/2/2015، بشأن سقوط إحدى الطالبات بمدرسة ميت غمر الثانوية بنات من أحد الأدوار العليا بالمدرسة على الأرض وإصابتها، وقد تضمن قرار محافظ الدقهلية قيام مديرية التربية والتعليم بالدقهلية باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال إخطار المحكمة التأديبية طبقاً لأحكام المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1987 بشأن نظام العاملين المدنيين لصرف نصف الأجر الموقوف.

ومن ناحية أخرى قام محافظ الدقهلية على الفور مساء أمس الأول بزيارة لمستشفى الحلمية العسكرى، التى ترقد بها الطالبة المصابة للعلاج للاطمئنان على حالتها الصحية، ومتابعة ما يقدم لها من خدمات صحية حتى تحسن حالتها وتماثلها للشفاء.