الاضطراب والقلق النفسى يؤدى لانخفاض معدل الذكاء

مضاعفات الشعور بالقلق والاضطراب النفسى كثيرة، أهمها وأولها انعدام القدرة على التركيز وقلة نسب الذكاء، فالقلق والتوتر سبب رئيسى فى فقدان الشخص لعوامل الدقة والقدرة على الاستيعاب.

وأوضح الدكتور محمد سليم أخصائى الأمراض النفسية، أن الاضطراب النفسى هو مسبب قوى للإصابة بالقلق، والشعور بعدم الاتزان، ويشكو الكثيرون ممن يعانون من الاضطرابات النفسية، من انعدام قدرتهم على التركيز والاستيعاب.

الاضطراب النفسى يشتت الذهن

>ويفسر سليم هذه الأعراض قائلا "الاضطراب النفسى يقلل من نسب الذكاء بشكل عام، نتيجة تشتت الذهن، وقلة نسب التركيز بالمخ، بل ويزيد من عوامل عدم الاتزان وإرسال إشارت خاطئة إلى المخ، فتحت ضغط الاضطراب قد يصدر من الشخص رد فعل دون قصد مخالف لما يريد، نتيجة إرسال إشارات خاطئة إلى عقله، كأن يتلفظ بألفاظ مختلفة عما كان يقصد".

الاضطراب النفسى يقلل الذكاء

>واستطرد "الاضطراب النفسى يزيد التوتر والقلق، ويقلل من القدرة على الفهم، بل ويقلل من نسب الذكاء بشكل مؤقت وطوال فترة الوقوع تحت الضغط والاضطراب النفسى".

وتابع أخصائى النفسية ناصحا من يعانى من الاضطراب النفسى والقلق بالإقلال من نسب الدخول تحت مقصلة الاضطراب النفسى والقلق، ومحاولة التخلص من عوامل التشتت، بأن يجنب تركيزه فى القلق ومشكلاته جانبا، ويزيد من عوامل التركيز والفهم.

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