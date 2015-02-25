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محافظ السويس ورئيس هيئة قصور الثقافة في حفل ختام برنامج أهالينا بعيون موسي

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محافظ السويس ورئيس هيئة قصور الثقافة في حفل ختام برنامج أهالينا بعيون موسي محافظ السويس ورئيس هيئة قصور الثقافة في حفل ختام برنامج أهالينا بعيون موسي

أكد اللواء العربي السروي محافظ السويس علي الدور الكبير الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة علي مستوي المحافظات في تثقيف وتنوير المجتمع من خلال قصور الثقافة الموجودة بالمحافظات ،مشيراً إلي أنه يجب أن نواجه التحديات الصعبة التي تواجه  مصرمن خلال تضافر كل طوائف الشعب المصري.

وأكد الكاتب الكبير محمد عبدالحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بأننا جميعاً نقف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة من أجل نبذ العنف والقضاء علي الإرهاب والدفاع عن في جميع المحافل .

جاء ذلك خلال حضور المحافظ ورئيس هيئة قصورالثقافة للحفل الذي أقامته الهيئة وشمل أمسيات شعرية وفقرات فنية شارك فيها فرقة السويس القومية للفنون الشعبية وفرقة “ولاد الأرض” للسمسمية وفرقة “بورسعيد” للموسيقي العربية وفرقة “التنورة” الذين قدموا عدداً من الأغنيات الشعبية والوطنية وعروض فنية متنوعة.

وحضر الاحتفال الذي أقيم بقرية موسي بحي “الجناين” الاستاذ سعيد الهمشري رئيس إقليم القناة الثقافي، وسناء محمود مدير عام مديرية ثقافة السويس ،والمهندس إبراهيم حسن رئيس حي الجناين ،وعبدالحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم ومديري الشباب والرياضة والتموين والسياحة ،والأدباء عصام ستاتي وعزت متبولي وصباح الهادي وهويدا طلعت مدير قصر ثقافة السويس والشيخ سليمان سالم شيخ قبيلة عيون موسي وناعسة إبراهيم رئيس جمعية المرأة اليدوية ،وأهل قرية عيون موسي .

 

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