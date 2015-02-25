القوات الخاصة اليمنية تؤكد سيطرتها على معسكر الصباحة وطرد الحوثيين

أكدت القوات الخاصة اليمنية -الحرس الجمهورى سابقا- أن عناصرها تمكنت مع بعض الشرفاء من القادة العسكريين من فك الحصار الذى فرضه مسلحو الحوثى على معسكر الصباحة غرب العاصمة اليمنية صنعاء منذ مساء أمس وتمكنت من أسر 500 من الحوثيين.

وقال موقع القوات الخاصة على الفيسبوك إن الأبطال الأشاوس استعادوا زمام السيطرة على المعسكر وذلك بعد حضور لجنة وساطة على أن تحل الخلاف بين الحوثيين والقوات الخاصة وذلك بضم 500 عنصر من مسلحى الحوثى للقوات الخاصة مقابل إخلاء جبل الصباحة من الحوثيين.

>وأضاف أنه بعد أن تم الاتفاق على ذلك ودخلت القوة المنضمة التابعة للحوثى للمعسكر وصعدت قوة من القوات الخاصة لأعلى الجبل تم اعتقال كل المنضمين الجدد الــ 500 .. وانتشرت عناصر المعسكر الذى كان فخا للحوثيين.

وأكدت القوات الخاصة بأن هناك انتشارا كثيفا لعناصرها ومعسكر 4الأمن العام، موضحة بأن سقوط معسكر القوات الخاصة فخ سقط فيها الحوثيين، مشيرة إلى أن عددا من الأفراد سقطوا جرحى جراء القصف الذى يقوم به المسلحون الحوثيون على مقر المعسكر.

وكانت لجنة من وزارة الدفاع برئاسة اللواء زكريا الشامى نائب رئيس هيئة الأركان قد توجهت اليوم الأربعاء إلى مقر المعسكر ومعه مذكرة من وزير الدفاع بتسليم البوابة الرئيسية للمعسكر إلى مسلحى الحوثى على أساس أن ذلك التسليم سيكون مؤقتا إلى حين حل المشكلة حسب تعبيره، إلا أن القوات الخاصة تدخلت وطردت بعدها المسلحين الحوثيين.

وبعد ذلك انتشرت عناصر القوات الخاصة بمساعدة عدد من وحدات الجيش وقوات مكافحة الإرهاب فى منطقة الصباحة وفى العصر نصبوا نقاط تفتيش ومنعوا أى مسلح من الدخول وأنسحب الحوثيون بشكل كامل من المنطقة .. وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل 15 من الحوثيين وجرح العشرات.

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