الخرطوم: إلغاء قرار حظر دخول السودانيين إلى ليبيا

تراجعت الحكومة الليبية، عن قرار حظر دخول السودانيين إلى أراضيها، وأصدر رئيس الوزراء الليبى عبد الله الثنى قرارا بإلغاء هذا الحظر.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية السودانية السفير على الصادق-فى تصريح اليوم الأربعاء- إن القرار جاء بعد جهود مكثفة قامت بها وزارة الخارجية السودانية مع حكومة طبرق ومع السفارة الليبية بالخرطوم.

وأضاف أن القرار يأتى تأكيدا للدور الذى تضطلع به العمالة السودانية فى ليبيا منذ عشرات السنين، والمتمثلة فى الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات وغيرهم وكثير من المهنيين والعمال الذين ساهموا بقدر كبير فى تنمية ونهضة ليبيا.

وأشار الصادق، إلى أن إلغاء حظر دخول السودانيين إلى ليبيا يعكس تقدير الحكومة الليبية للدور الذى يقوم به السودان فى إطار الاتحاد الأفريقى والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى وتجمع دول الساحل والصحراء، بجانب الجهود مع الأمم المتحدة لتحقيق المصالحة الوطنية فى ليبيا وتجنبها مآسى الحرب والصراع.

تجدر الإشارة، إلى أن وزير الداخلية الليبى كان قد أعلن فى يناير الماضي، عن قرار بحظر دخول حاملى الجنسيات السودانية والسورية واليمنية والفلسطينية، إلى ليبيا عبر المنافذ الرسمية .

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