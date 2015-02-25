الحوثيون يستولون على معسكر الدفاع الساحلى بالحديدة غرب اليمن

استولت ميليشيات جماعة أنصار الله الحوثيين على معسكر الدفاع الساحلى بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وصرحت مصادر عسكرية لوكالة " خبر" للأنباء بأن الميليشيات الحوثية اقتحمت المعسكر ولاقت مقاومة بسيطة من القوات وقد سقط 7 من أفراد المعسكر برصاص الحوثيين خلال الاشتباكات التى وقعت بين الجانبين.

واستولت الميليشيات الحوثية على أسلحة ثقيلة ودفاعات بحرية فى المعسكر ومحطات كهربائية.

>ويأتى هذا التصرف من جانب الحوثيين بعد يوم من فشلهم فى السيطرة على معسكر قوات الاحتياط فى الصباحة بصنعاء.

>