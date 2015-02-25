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الحوثيون يستولون على معسكر الدفاع الساحلى بالحديدة غرب اليمن

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الحوثيون يستولون على معسكر الدفاع الساحلى بالحديدة غرب اليمن الحوثيون يستولون على معسكر الدفاع الساحلى بالحديدة غرب اليمن
استولت ميليشيات جماعة أنصار الله الحوثيين على معسكر الدفاع الساحلى بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وصرحت مصادر عسكرية لوكالة " خبر" للأنباء بأن الميليشيات الحوثية اقتحمت المعسكر ولاقت مقاومة بسيطة من القوات وقد سقط 7 من أفراد المعسكر برصاص الحوثيين خلال الاشتباكات التى وقعت بين الجانبين.

واستولت الميليشيات الحوثية على أسلحة ثقيلة ودفاعات بحرية فى المعسكر ومحطات كهربائية.
>ويأتى هذا التصرف من جانب الحوثيين بعد يوم من فشلهم فى السيطرة على معسكر قوات الاحتياط فى الصباحة بصنعاء.
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