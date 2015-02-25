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مروة نصر تروج لأغنيتها “غلطة بسيطة” على طريقة أمال ماهر

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مروة نصرعلى طريقة المطربة أمال ماهر فى الدعاية لألبومها “أيام متتعوضش”،من خلال برومو يظهر أقدامها فقط،قامت المطربة مروة نصر بطرح دعاية أغنيتها الخليجية “غلطة بسيطة”،ايضا بأقدامها فقط.
> مروة نصر طرحت أمس صورة الدعايه لأغنيته عبر صفحتها بموقع إنستجرام،بينما قامت أمال وشركة مزيكا المنتجه لألبومها بطرح صورة الدعاية والكليب التروجى فى أكتوبر2014.
> أغنية “غلطة بسيطة” هى اول اغنية خليجية لمروة،و كتب كلماتها أسير الرياض، وألحان حمد الخضر، وتوزيع إسلام مرغني.،وهى أحدى اغتنى ألبومها “أحسن حالاتي” الذى  طرحته مع بداية عام 2015 .

 

 

امال ماهر

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