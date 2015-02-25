مروة نصر تروج لأغنيتها “غلطة بسيطة” على طريقة أمال ماهر
على طريقة المطربة أمال ماهر فى الدعاية لألبومها “أيام متتعوضش”،من خلال برومو يظهر أقدامها فقط،قامت المطربة مروة نصر بطرح دعاية أغنيتها الخليجية “غلطة بسيطة”،ايضا بأقدامها فقط.
> مروة نصر طرحت أمس صورة الدعايه لأغنيته عبر صفحتها بموقع إنستجرام،بينما قامت أمال وشركة مزيكا المنتجه لألبومها بطرح صورة الدعاية والكليب التروجى فى أكتوبر2014.
> أغنية “غلطة بسيطة” هى اول اغنية خليجية لمروة،و كتب كلماتها أسير الرياض، وألحان حمد الخضر، وتوزيع إسلام مرغني.،وهى أحدى اغتنى ألبومها “أحسن حالاتي” الذى طرحته مع بداية عام 2015 .