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وفد من أقباط المهجر بالكاتدرائية لتقديم العذاء في وفاة 21 مصريا بليبيا

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وفد من أقباط المهجر بالكاتدرائية لتقديم العذاء في وفاة 21 مصريا بليبيا وفد من أقباط المهجر بالكاتدرائية لتقديم العذاء في وفاة 21 مصريا بليبيا

الكاتدرائية المرقصية بالعباسية

شارك عددا من أقباط المهجرفى حضور العظة الإسبوعية للبابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية  ، واللذين جاءوا لمصر لتقديم العزاء فى شهداء ليبيا و تنظيم فاعلية للتوعية  باهمية النظافة.

ورحب البابا تواضروس بأقباط الخارج خلال عظته مساء اليوم ، كما تحدث فى كلمته اليوم عن أناجيل القداسات فى أيام الصوم وآحاده كلها مرتبطه بوجود سؤال والسؤال وسيله للتعليم وكشف الحقيقه وقياس المعرفه لدى الانسان ، وقال: هذا العام  إخترت شرح الأناجيل التى تقرأ يوم الاربعاء ، وإنجيل  اليوم  حول  معجزه اشباع الجموع والتى أشبع فيها المسيح 4 الآلاف من الموجودين ماعدا النساء والاطفال واشبعهم ب 7 خبزات وقليل من السمك .

وأشار الى أنه طبقا للمعجزة المذكورة بالكتاب المقدس أن الجموع بقيت مع المسيح  3 أيام  من “حلاوة” تعاليم المسيح والمسيح أشفق عليهم وطلب من تلاميذه أن يعطوا الجمع ليأكل.

وقال إن الكتاب يعلمنا أنه طوبى للرحماء على المساكين فالله هو مركز للرحمة والنعمه والشفقه ، وفى هذه المعجة المسيح يعلم تلاميذة أن يكونوا ” كرماء ” والكتاب المقدس يعلمنا أنه يجب أن نفعل ليكون لنا أن يعطى لمن له احتياج.

وأضاف فى عظته أن المرأة صاحبة الفلسين والتى جاء ذكرها فى الكتاب المقدس   اعطت من أعوزاها ، والمسيح يسألنا كم عندك من مشاعر الحب الحقيقة وليست المزيفه ، كم عندك من الوقت وكيف تستغله ، كم عندك من المال الذى تستطيع أن تخدم به ، وكل هذه العطايا من عند الله وهو صاحب  الرزق ” كما يقال فى الأمثلة المصرية ، وتسائل : هل فى حياتك اليومية تركز على فضيله معينه لكى تقتنيها ، وكم عندك من الرحمة ،وليس هذا الكم العددى وانما الكيف والمشاعر.

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