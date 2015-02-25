وفد من أقباط المهجر بالكاتدرائية لتقديم العذاء في وفاة 21 مصريا بليبيا

شارك عددا من أقباط المهجرفى حضور العظة الإسبوعية للبابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، واللذين جاءوا لمصر لتقديم العزاء فى شهداء ليبيا و تنظيم فاعلية للتوعية باهمية النظافة.

ورحب البابا تواضروس بأقباط الخارج خلال عظته مساء اليوم ، كما تحدث فى كلمته اليوم عن أناجيل القداسات فى أيام الصوم وآحاده كلها مرتبطه بوجود سؤال والسؤال وسيله للتعليم وكشف الحقيقه وقياس المعرفه لدى الانسان ، وقال: هذا العام إخترت شرح الأناجيل التى تقرأ يوم الاربعاء ، وإنجيل اليوم حول معجزه اشباع الجموع والتى أشبع فيها المسيح 4 الآلاف من الموجودين ماعدا النساء والاطفال واشبعهم ب 7 خبزات وقليل من السمك .

وأشار الى أنه طبقا للمعجزة المذكورة بالكتاب المقدس أن الجموع بقيت مع المسيح 3 أيام من “حلاوة” تعاليم المسيح والمسيح أشفق عليهم وطلب من تلاميذه أن يعطوا الجمع ليأكل.

وقال إن الكتاب يعلمنا أنه طوبى للرحماء على المساكين فالله هو مركز للرحمة والنعمه والشفقه ، وفى هذه المعجة المسيح يعلم تلاميذة أن يكونوا ” كرماء ” والكتاب المقدس يعلمنا أنه يجب أن نفعل ليكون لنا أن يعطى لمن له احتياج.

وأضاف فى عظته أن المرأة صاحبة الفلسين والتى جاء ذكرها فى الكتاب المقدس اعطت من أعوزاها ، والمسيح يسألنا كم عندك من مشاعر الحب الحقيقة وليست المزيفه ، كم عندك من الوقت وكيف تستغله ، كم عندك من المال الذى تستطيع أن تخدم به ، وكل هذه العطايا من عند الله وهو صاحب الرزق ” كما يقال فى الأمثلة المصرية ، وتسائل : هل فى حياتك اليومية تركز على فضيله معينه لكى تقتنيها ، وكم عندك من الرحمة ،وليس هذا الكم العددى وانما الكيف والمشاعر.