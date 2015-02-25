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جامعة القناة تساند القيادة السياسية فى موقفها الحازم ضد الإرهاب

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جامعة القناة تساند القيادة السياسية فى موقفها الحازم ضد الإرهاب جامعة القناة تساند القيادة السياسية فى موقفها الحازم ضد الإرهاب
أعلن مجلس جامعة قناة السويس فى اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، فى بيان رسمى صادر عن مجلس الجامعة، تأييده التام للقيادة السياسية الحكيمة برئاسة السيد عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى جميع قراراته وخاصة تلك الضربة الجوية لمعاقل الإرهاب البغيض لدواعش العصر بليبيا، مما يؤكد حرصه على استرداد الحق فى أسرع وقت فكما أدان مجلس جامعة قناة السويس وبشدة من قبل الأحداث الإرهابية والمجزرة البربرية التى قام بها إرهابيو داعش للمواطنين المصريين العزل بليبيا فإننا نساند ونؤيد الضربة الجوية السريعة التى قام بها رجال قواتنا المسلحة، مؤكدين أن محاربة القوى الإرهابية الشريرة لا تأتى إلا بالردع العسكرى من جانب جنودنا البواسل.

وأكد البيان أن هذه الضربة القوية تؤكد أن ماضية فى طريقها لمحاربة الإرهاب وأن من يحاول الاعتداء على أرضها ومواطنيها سيكون مصيرهم إلى فناء.. وأضاف: نحن جميعا كأسرة جامعة قناة السويس أساتذة وعاملين وطلاب نقف صفا واحدا مع قيادتنا السياسية وجيشنا وشرطتنا للضرب بيد من حديد على كل من يحاول النيل من إرادتنا ووحدتنا وأبناء وطننا، إن شهداءنا الذين دفعوا أرواحهم فداء لهذا الوطن مثواهم الجنة، ولتهدأ أرواحهم الطاهرة فلديهم دولة وشعب يثار من أجلهم.

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مصر 365

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