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تأجيل محاكمة 17 إرهابيا بالسويس إلى 3 مارس

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تأجيل محاكمة 17 إرهابيا بالسويس إلى 3 مارس تأجيل محاكمة 17 إرهابيا بالسويس إلى 3 مارس
أجلت محكمة السويس العسكرية اليوم الأربعاء بمقر النيابة العسكرية محاكمة 17 من المنتمين للجماعة الإسلامية فى السويس إلى جلسة 3 مارس القادم لسماع شهود الإثبات.

كانت النيابة العامة فى السويس باشرت التحقيق فى القضية وإحالتها للقضاء العسكرى، وتضمن قرار الإحالة اتهامات بالتحريض على العنف والتخريب واستهداف وحرق مركبات الجيش والشرطة والتعدى على عناصر التأمين، والقتل العمد والشروع فى القتل ومقاومة السلطات خلال الاشتباكات التى شهدتها السويس فى الفترة من نهاية عام 2013 ومطلع 2014 وقررت النيابة العسكرية بعد التحقيق فى القضية إحاله المتهمين للمحاكمة العسكرية.

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