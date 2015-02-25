جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة طالب بفناء مدرسة ثانوى بشبرا الخيمة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة طالب عثر عليه مقتولاً بعدة طعنات داخل فناء مدرسة ثانوية بشبرا الخيمة، تم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

كان تلقى المقدم حسن مكاوى، معاون الضبط بقسم أول شبرا الخيمة، بلاغًا من عامل المدرسة التجارية الثانوية المتقدمة بالعثور على جثة لشخص به عدة طعنات فى انحاء الجسد فى فناء المدرسه، وتم إخطار اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، فانتقل على الفور العقيد جمال الدغيدى، رئيس فرع البحث الجنائى، وبفحص الجثة تبين أنها لطالب بنفس المدرسة ويرتدى ملابسه كاملة وبه عدة طعنات فى أنحاء الجسد وأنها لطالب يدعى "هيثم محمد عبد الله" بالصف الثانى الثانوى، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى وتولت النيابة التحقيق.