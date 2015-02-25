أخبار مصر العاجلة.. تصفية 40 إرهابيًا بسيناء فى قصف جوى

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها تغطية للعمليات التى تشنها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية فى سيناء، ضد معاقل الإرهاب وبؤر التكفيريين والتى أسفرت عن تصفية 40 إرهابيًا فى قصف جوى فى فضلاً عن إحباط 7 عمليات تفجير كانت تستهدف ارتكازات ومقار أمنية.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع"، قرار المحكمة الدستورية العليا، الفصل فى الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات، يوم الأحد المقبل، ومتابعة لردود أفعال الأحزاب والتحالفات الانتخابية، التى تعتزم المنافسة على مقاعد مجلس النواب فى الانتخابات المرتقبة.

وعلى مدار الساعات الماضية، رصد "اليوم السابع"، كواليس التحقيقات مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، فى قضية هدايا الأهرام، وسداده مليون و147 ألف جنيه، لنيابة الأموال العامة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من براءته فى قضية اللوحات المعدنية.

وتابع "اليوم السابع" استعدادات الحكومة وأجهزتها المختلفة لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، المقرر عقده خلال شهر مارس المقبل، فضلاً عن تغطية لاجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، والذى ناقش أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز فى بعض المحافظات، إضافة إلى الإعلان عن تشكيل إلى الإعلان عن تشكيل لجنة للتعامل مع ضحايا الإرهاب فى ليبيا..

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وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة:

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مقتل 40 إرهابيًا وإحباط 7 عمليات تفجيرية فى سيناء (تحديث)

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بالفيديو.. الدستورية العليا تفصل فى الطعون على قوانين الانتخابات الأحد1مارس

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مذكرة دفاع "قضايا الدولة" المقدمة لـ"الدستورية" بشأن قوانين الانتخابات

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رئيس الوزراء الليبى يصل القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى

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مدير منفذ السلوم: عودة 2140 مصريًا من ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وزير خارجية السعودية لـ"شكرى": حريصون على نجاح المؤتمر الاقتصادى

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مصدر أمنى: اعتماد 14 فندقًا لإقامة المشاركين فى مؤتمر مارس الاقتصادى

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الحكم على "مرسى" فى قضية "الهروب من سجن وادى النطرون" 16 مايو

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الكتاتنى بـ"النطرون": إحنا فى فيلم لإسماعيل يس.. والقاضى طالع بدورين

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سعد الكتاتنى بقضية وادى النطرون: الدولة عرضت علىّ دية لقتلى رابعة

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الدفاع بـ"النطرون" يلقى شعرا فى القاضى.. ورئيس المحكمة:"أعضاء الهيئة يزعلوا"

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انفجار قنبلة بجراج نيابة مركز ميت غمر وتحطم ثلاثة سيارات لوكلاء نيابة

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ضبط 2 من طلاب الإخوان أثناء إلقائهما قنبلة على نادى الشرطة بالزقازيق

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"الداخلية": استشهاد أمين شرطة وإصابة آخر أثناء استهداف مسجل خطر بقنا

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تقرير محافظ مطروح لـ"محلب": تجهيز قطار لنقل العائدين من ليبيا للقاهرة

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الحكومة تشكل لجنة لدراسة تعامل الدولة مع ضحايا الإرهاب فى ليبيا

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الحماية المدنية تنقذ 10 سيدات بعد حصارهن فى عقار بسبب حريق وسط البلد

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أحمد نظيف يسدد مليون و147 ألف جنيه على ذمة قضية "فساد الأهرام"

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بالفيديو..لحظة خروج أحمد نظيف من دار القضاء العالى

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بالفيديو.. نقيب الصحفيين: لا يوجد صحفيون معتقلون فى مصر

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موجز أخبار مصر للساعة6.. الأحد.. الفصل فى الطعون على قوانين الانتخابات

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موجز أخبار المحافظات.. القبض على "وكيل الإسكان" أثناء تلقى رشوة بالمنوفية

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موجز الصحافة العالمية.. أمير قطر يتنصل من دعم الإرهاب

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موجز أخبار مصر للساعة1 .. "الدستورية" تنظر طعون قوانين الانتخابات

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