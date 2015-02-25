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فرنسا تقبض على 3 صحفيين بـ"الجزيرة" لتحليق طائرات بدون طيار بباريس

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فرنسا تقبض على 3 صحفيين بـ"الجزيرة" لتحليق طائرات بدون طيار بباريس فرنسا تقبض على 3 صحفيين بـ"الجزيرة" لتحليق طائرات بدون طيار بباريس
أفادت مصادر إعلامية عن مصادر فرنسية، إلقاء السلطات الفرنسية القبض على ثلاثة من صحفيى قناة الجزيزة القطرية بباريس، فى قضية تحليق طائرات بدون طيار فى العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت طائرات غير مأهولة مجهولة قد حلقت فوق برج إيفل ومعالم أخرى فى باريس لليلة الثانية على التوالى، لتضيف إلى حيرة السلطات الفرنسية التى تحقق فى الظاهرة الغامضة فى حين تفرض تشديدات أمنية بأرجاء البلاد.

رصدت الشرطة طائرة غير مأهولة أو أكثر تحلق فى سماء باريس لخمس مرات مساء الثلاثاء واليوم الأربعاء فى الفترة بين 11:30 صباحا والثانية ظهرا. فتحت السلطات تحقيقا بعد رصد الطائرات، التى يحظر تحليقها فى سماء باريس، مساء الاثنين.


>الشرطة الفرنسية ترصد مجددا طائرات مجهولة تحلق فوق برج "إيفل" بباريس

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