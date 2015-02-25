منع وقوف السيارات بشوارع وسط القاهرة بدءا من الغد .. وغرامة 50 جنيه للمخالفين

قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، إنه مع افتتاح جراج “التحرير” حظرنا ركن السيارات بشوارع “طلعت حرب ،قصر النيل ،محمد محمود ،ميدان الفلكي” ،وهناك التزام حالياً بتنفيذ تلك الخطة لتحقيق الاستقرار وتسهيل الحركة المرورية.

وناشد محافظ القاهرة، خلال مداخلة تليفونية لبرنامج “الحياة اليوم ، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المواطنين التعاون مع المسؤولين حتى يظهر قلب المدينة بصورة جيدة أمام العالم.

وأكد السعيد، أنه سيتم تأهيل المباني بمنطقة وسط القاهرة في شوارع طلعت حرب والتحرير وكوبري الجلاء وغيرها لإعادة القاهرة لشكلها الأول وطبيعتها.

وأوضح أنه ستوضع لافتات مكتوب عليها “ممنوع الوقوف قطعيا” بدءاً من غداً الخميس إضافة إلى دفع غرامة 50 جنيه ،وقيام الونش بسحب السيارة.