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بالصور .. شريف مندور : إذاعة فيديوهات “داعش” جريمة يرتكبها الإعلام‎

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بالصور .. شريف مندور : إذاعة فيديوهات “داعش” جريمة يرتكبها الإعلام‎ بالصور .. شريف مندور : إذاعة فيديوهات “داعش” جريمة يرتكبها الإعلام‎

قال شريف مندور المخرج والمنتج السينمائي والمتخصص في دراسة “الخداع السينمائي”، إن الأطفال تشاهد مشاهد الدم ببساطة كبيرة، وكأنه شيئاً عادياً، مشيراَ إلى أننا نرتكب جريمة كإعلام أننا ننشر هذه الفيديوهات التى تبثها “داعش”، وأن ذلك يسوق للإرهاب، والوحشية.

وأكد مندور خلال محاضرة “تطور أساليب الدعاية الإرهابية بين الواقع والخداع”، بالجامعة الأمريكية بالتحرير، اليوم، أن ما حدث من داعش ما هو إلا “ادعاء”، وأنهم وجدوا أن هناك أعمال تحدث لا علاقة لهم بـ”داعش”، ولكنهم تبنوها، مضيفاً أن هناك نوعين من التصوير وهم التوثيقي، دون أي تدخل من صاحب الحدث، وآخر درامي، يتم التدخل لصناعة الفيلم ونضع إداء وحركة ممثلين، لافتاً إلى أنه يري أن فيديوهات “داعش” والكساسبة”، ما هما إلا تقليد لشئ أخر.

وأضاف المخرج شرسف مندور أن ذبح المصريين فى لبيبا، صور بكاميرتين فقط وليس 6 كاميرات كما يقال، وتم تحريك الكاميرات، وما يحدث لنقل الكاميرات يستوجب 6 ساعات، وأنهم واجهوا مشكلة وهو طابور الضحايا المصريين الذى وصل طوله 8 متر، فقام عمل 4 متر، ثم نقل “السلايدر” بفواصل من الحدث لتصوير الـ 4 متر الآخري.

وأشار مندور، إلى أن “داعش” لبسوا قفازات “جوانتى” علي حد قولة لحظة الذبح، وعلي الجانب الآخر في العراق قاموا بفعل نفس الأمر، موضحاً أن التنظيم حل مشاكل الصوت علي البحر باستخدام أما مسجل الصوت بعد التصوير وغطا فمه، أو أثناء التصوير تركيب 2 مايك، وتم اكتشاف أن الأمر تم على مكتبة موسيقي علي خلفية صوت البحر، ونهاية الموجه ليس مع نهاية الموجه الحقيقية.

وأوضح مندور، أن من الأخطاء أيضاً أن لحظة الذبج كان هناك صخور في مقدمة “الكادر”، وعندما تم فتح “الكادر” لم توجد هذه الصخور، وعندما فعلها الدواعش الحقيقيين كان ساذجاً ومضحك.

المراسل : أحمد سامح

 

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