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محافظة الإسكندرية تتحفظ على معدات للبناء المخالف بالعجمى والجمرك

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محافظة الإسكندرية تتحفظ على معدات للبناء المخالف بالعجمى والجمرك محافظة الإسكندرية تتحفظ على معدات للبناء المخالف بالعجمى والجمرك
شنت الأجهزة التنفيذية بحى العجمى برئاسة علاء يوسف، رئيس الحى، وبالتعاون مع شرطة المرافق، حملة مكبرة للتحفظ على أدوات ومعدات بناء العقارات المخالفة بمنطقة بيانكى بالبيطاش، وقد أسفرت الحملة عن التحفظ على 3 خلاطات بناء ولودر، كما تم تحرير محاضر بالمخالفات لردع المخالفين.

من جهة أخرى، شن رئيس حى الجمرك ومنظومة الإيقاف والتحفظ والمكتب الفنى بالحى، ثلاث حملات لإيقاف الأعمال المخالفة لمنطقة سيدى كظمان وقصر رأس التين بنطاق حى الجمرك، وتم التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى البناء المخالف لردع المخالفين وعدم استفادتهم من المخالفة.

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