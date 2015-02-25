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يسري فودة : تنظيم القاعدة كان هدفه تجنيد الشباب الغربي‎

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يسري فودة : تنظيم القاعدة كان هدفه تجنيد الشباب الغربي‎ يسري فودة : تنظيم القاعدة كان هدفه تجنيد الشباب الغربي‎

يسري فودة

 

قال الإعلامي يسري فودة ، إن تنظيم “داعش” من خلال التطور التكنولوجي الذى وصلنا اليه لم يستدع   الصحفيين، لأن هناك عدد كبير من أعضاء تنظيم القاعدة من جنوب شرق أسيا وكان لديهم خبرات ومواهب عن تنظيم داعش

وأكد فودة، خلال محاضرة “تطور أساليب الدعاية الإرهابية بين الواقع والخداع”، بالجامعة الأمريكية ، اليوم، أن أسامة بن لادن والظواهري، وغيرهم، يهتمون بالإعلام، وأن من كان يدير المنظومة قبل أحداث 11 سبتمبر كان المسئول الإعلامي للقاعدة، مستطرداً أن رئيس وزراء بريطانيا قالت نصاً:” أنا لازم احرم الإرهابيين من الأوكسجين”.

 وأشار فودة، أن القاعدة كان لديها مجلة تسمي” دابق”، و كانت تريد دائما الوصول لما ما وراء العالم العربي، وتجنيد الشباب من الغرب، وأن أول عدد من مجلة دابق كان يحتوى رسومات تعبر عن طوفان، وعدد هو دعوة للهجرة، وعدد أخر تواجد علم القاعدة بروما، بمنطقة الفاتيكان، أخر كان يتضمن أننا مستمرون، وأخر كان رسالة لاستراليا أنهم بكل مكان.

و أضاف، أننا لا نريد الوقوع فى تساؤل:” كيف فعل داعش ذلك”، لافتاً أن الحوار الحقيقي لم يبدأ بعد، وأنه يجب فتح حوار لتجفيف منابع مثل هذه الأمور .

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