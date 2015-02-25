مجلس جامعة المنصورة يقرر وضع حجر الأساس بفرع الجامعة الدولية فى جمصة

عقد مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد القناوى اجتماعاً اليوم الأربعاء، لمناقشة بعض الموضوعات الهامة داخل الجامعة بحضور المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، والدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء أكاديمية الدلتا.

ورحب الدكتور محمد القناوى بمحافظ الدقهلية لحضوره أول اجتماع للمجلس بعد توليه منصب المحافظ، مؤكدًا أن الجامعة ستعمل على تقديم المقترحات لمحافظة الدقهلية كى يكون هناك تعاون فعلى بين الجامعة والمحافظة، وسيتم وضع حجر الأساس بجامعة المنصورة الدولية فى مدينة جمصة أول مارس القادم.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أهمية الاستعانة بخبرات جامعة المنصورة فى حل الكثير من المشكلات داخل المحافظة، وسيتم عمل منطقة لوجستية بمدينة جمصة، لتخدم المحافظات المجاورة، كما أنه سيتم تنفيذ حملة خلال شهر تعمل على أن تكون محافظة الدقهلية خالية من القمامة.

ووافق المجلس على تعيين 2 عضو هيئة تدريس بوظيفة أستاذ وتعيين 4 بوظيفة أستاذ مساعد وتعيين 11 بوظيفة مدرس.

>والموافقة على عقد بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة وجامعة زويل للعلوم ومراعاة حالة الطلاب المكفوفين فى الدراسة والامتحانات وتحويل جميع المقررات لطريقة برايل والسماح بوجود مرافق للطالب أثناء أداء الامتحانات التحريرية ليقوم بالكتابة بدلا منه.

الموافقة على التعاون مع جامعة سان باولو – البرازيل وإنشاء مكتب ريادة الأعمال والمسئولية الاجتماعية ويهدف إلى ربط برامج المسئولية الاجتماعية للشركات والأفكار الابتكارية فى مجالات "البحث العلمى – التعليم – خدمة المجتمع".

وكذلك الموافقة على التعاون مع جامعة أبوجا بنيجيريا والتعاون مع المركز الثقافى الفرنسى بالمنصورة.