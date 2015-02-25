أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مكتبة الإسكندرية تهدى أعداد ذاكرة مصر للجمعية المصرية للدراسات التاريخية

Google+ Print
مكتبة الإسكندرية تهدى أعداد ذاكرة مصر للجمعية المصرية للدراسات التاريخية مكتبة الإسكندرية تهدى أعداد ذاكرة مصر للجمعية المصرية للدراسات التاريخية
أهدت مكتبة الإسكندرية، الأعداد التى صدرت من ذاكرة المعاصرة، إلى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وتسلم الأعداد د. أيمن فؤاد رئيس الجمعية، من د. خالد عزب المشرف على ذاكرة مصر المعاصرة، حيث يأتى هذا الإهداء فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين مكتبة الاسكندرية والجمعية المصرية للدراسات التاريخية.

و من المقرر أن يبدأ خلال شهر إبريل القادم، مشروع يتبناه مشروع ذاكرة مصر لتوثيق تاريخ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، على موقع ذاكرة مصر المعاصرة، بوصفها أقدم جمعية عربية للدراسات التاريخية، ضمت فى عضويتها مجموعة من أبرز المؤرخين المصريين، على رأسهم الدكتور إبراهيم نصحى، والدكتور عبد العزيز صالح، والدكتور محمد شفيق غربال، والدكتور يونان لبيب رزق، والدكتور أحمد زكريا شلق، وغيرهم من صفوة المؤرخين المصريين الذين شكلوا مدرسة تاريخية لها إحترامها على المستوى الدولى، ومثلوا أجيالا متعاقبة.

على جانب آخر قررت مكتبة الاسكندرية إهداء كافة مطبوعاتها الأخرى إلى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة