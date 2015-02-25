مكتبة الإسكندرية تهدى أعداد ذاكرة مصر للجمعية المصرية للدراسات التاريخية

أهدت مكتبة الإسكندرية، الأعداد التى صدرت من ذاكرة مصر المعاصرة، إلى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وتسلم الأعداد د. أيمن فؤاد رئيس الجمعية، من د. خالد عزب المشرف على ذاكرة مصر المعاصرة، حيث يأتى هذا الإهداء فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين مكتبة الاسكندرية والجمعية المصرية للدراسات التاريخية.

و من المقرر أن يبدأ خلال شهر إبريل القادم، مشروع يتبناه مشروع ذاكرة مصر لتوثيق تاريخ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، على موقع ذاكرة مصر المعاصرة، بوصفها أقدم جمعية عربية للدراسات التاريخية، ضمت فى عضويتها مجموعة من أبرز المؤرخين المصريين، على رأسهم الدكتور إبراهيم نصحى، والدكتور عبد العزيز صالح، والدكتور محمد شفيق غربال، والدكتور يونان لبيب رزق، والدكتور أحمد زكريا شلق، وغيرهم من صفوة المؤرخين المصريين الذين شكلوا مدرسة تاريخية لها إحترامها على المستوى الدولى، ومثلوا أجيالا متعاقبة.

على جانب آخر قررت مكتبة الاسكندرية إهداء كافة مطبوعاتها الأخرى إلى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.